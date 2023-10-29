Воздушные силы Украины ночью уничтожили 5 запущенных РФ ударных дронов

В ночь на 29 октября украинская ПВО сбила все пять выпущенных врагом ударных дронов типа “Shahed” в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей, сообщило Командование Воздушных Сил Украины.

«Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме дронов военные РФ также запустили управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. По предварительным данным обошлось без потерь и серьезных последствий.