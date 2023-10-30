Воздушные силы Украины ночью сбили две запущенные РФ ракеты Х-59

Силы обороны Украины в ночь на 30 октября уничтожили 12 ударных дронов типа Shahed и две ракетs Х-59, запущенных российскими войсками, сообщили в понедельник в Воздушныt силы ВСУ.

«В ночь на 30 октября оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Пуски УАР Х-59 осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области», - говорится в сообщении.

"Все 14 воздушных целей противника было уничтожено противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей", - отмечается в сообщении.