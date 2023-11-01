Белорусский Красный Крест отказался увольнять скандального генсека Шевцова

Белорусский Красный Крест отказался увольнять скандального генсека Дмитрия Шевцова, отличившегося поездками на оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей Украины и причастностью к похищениям украинских детей.

"В соответствии с уставом Белорусского Красного Креста к исключительной компетенции Съезда относятся вопросы избрания, переизбрания, смещения генерального секретаря. 7 сентября XXVI Съездом Белорусского Красного Креста принято единогласное решение о продолжении работы Дмитрия Шевцова в занимаемой им должности генерального секретаря. Таким образом, Дмитрий Шевцов продолжает исполнять свои полномочия в соответствии с решением Съезда", - сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусский Красный Крест.

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ранее в ультимативной форме потребовало ухода в отставку генерального секретаря БКК Шевцова до 30 ноября в связи с его июльской поездкой на Донбасс. В распространенном в Женеве заявлении оно пригрозило приостановить членство БКК в федерации и прекратить предоставление ему любого нового финансирования, если это требование не будет выполнено до 30 ноября.

В БКК также заявили, что Шевцов в настоящее время не планирует снова посещать Донбасс, объяснив его предыдущую поездку «необходимостью защитить репутацию Республики Беларусь».

"Поездка генерального секретаря на территории Донецкого и Луганского регионов в июле 2023 года была вызвана необходимостью защитить репутацию Республики Беларусь, Национального общества и Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца в целом от возможных обвинений в похищении с указанных территорий детей, которым ранее при участии Белорусского Красного Креста оказывалось содействие в оздоровлении на территории Республики Беларусь. Дмитрий Шевцов лично убедился, что эти дети благополучно вернулись домой. В настоящий момент необходимость в опровержении подобных обвинений отсутствует, потому посещение указанной территории не планируется", - сказали в организации.

В БКК не объяснили, какой необходимостью руководствовался Шевцов, нося одежду с символами российской агрессии в Украине.