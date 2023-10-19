В Беларуси заявили о победе над санкциями

Белорусские власти заявили, что им удалось окончательно и бесповоротно победить введенные США и Западом санкции благодаря консолидации внутри страны.

Победу анонсировал министр экономики РБ Александр Червяков.

"Сегодня мы полностью перекрыли издержки и потери на западном рынке, в недружественных странах. Мы уже компенсировали то падение, которое нам условно обеспечили наши бывшие партнеры. Консолидация внутри страны стала краеугольным камнем в организации этой работы", - заключил Червяков (цитата БелТА).

"Восстановление экономики после всех ограничений и санкций заняло шесть месяцев. Эксперты предполагали падение экономики до 20% и, если бы не было соответствующей реакции, то, возможно, так бы и произошло. Однако консолидация государства и общества…», - утверждает он.

По словам чиновника, «начиная с сентября этого года экономика начала восстанавливаться, и это восстановление продолжается», а «роль государства с каждым годом становится все заметнее".