Последнее обновление: 31.10.2023 18:31

Лукашенко потребовал увеличить пропускную способность электросетей

Примерно 6 часть заявок населения на отопление жилых домов электричеством остаются неудовлетворенными из-за слабой пропускной способности существующих энергосетей, сообщил сегодня на совещании Лукашенко.

"… правильно сделали ставку на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Даже дешевле, говорят люди, чем газовое отопление. Тут несопоставимые вещи. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям", - констатировал Лукашенко, отметив, что на данный момент нет возможности удовлетворить примерно 10-15% соответствующих запросов от граждан.

По его словам, над решением этого вопроса ведется системная работа.

"Поэтому надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали - надо. Да, увеличилось (потребление – ред.) резко. Естественно: люди неглупые, они видят, чувствуют, что это очень выгодное дело. Ну, и электроэнергия есть. Надо помогать нашим людям», - сказал Лукашенко.

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