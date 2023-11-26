Латвия предлагает санкции против украденного РФ зерна с оккупированных территорий Украины

Президент Латвии Эгардс Ринкевичс заявил, что вопрос зерна и других продуктов питания с оккупированных территорий Украины должен быть учтен в санкционном механизме.

"Но я думаю, что вопрос зерна или других продуктов питания, которые происходят с оккупированных территорий Украины, которые были похищены Россией, надо учесть в санкционном механизме. Некоторые аспекты уже учтены. И я также считаю, что не менее важно, как мы координируем реализацию санкций на европейском уровне, как мы проверяем происхождение тех или иных продуктов. И по этому вопросу необходимо работать", – заявил Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что санкции против РФ не касаются продуктов питания и медицинских средств.

Со своей стороны премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что санкции не должны влиять на базовые потребности.

"Но есть еще другой аспект. Потому что страна не может получать преимущества от того, что она похитила. Именно поэтому нам необходимо усилить соответствующие механизмы контроля – речь идет о санкциях против товаров двойного назначения, которые попадают в РФ с помощью обхода санкций. Именно поэтому нам надо решать проблемы с пробелами, вводить любые другие решения по импорту и экспорту из ЕС для того, чтобы прекратить это", – подчеркнула она.

Шимоните добавила, что прежде всего надо обратить внимание на страны, граничащие с РФ, "ведь много торговли происходит именно на этих участках".

"И мы будем продолжать работу, чтобы Путин не имел возможности получить преимущество от того, что он украл", – подчеркнула литовский премьер.

Она также объявила о выделении в этом году два миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины".

"На втором саммите "Зерно из Украины" я объявила, что в этом году Литва выделит еще 2 млн евро на эту глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского, чтобы помочь смягчить угрозы продовольственной безопасности, вызванные агрессивной войной России", – подчеркнула Шимоните.

Она добавила, что единственный способ обеспечить как продовольственную безопасность, так и устойчивый мир в Европе – "это помочь Украине как можно быстрее победить в этой войне и разгромить Россию".