Последнее обновление: 23.10.2023 10:25

Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов

Силы обороны в небе над Украиной в ночь на 23 октября уничтожили запущенные российскими войсками ракету Х-59, 13 дронов типа Shahed и еще один ударный дрон неустановленного типа, сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Шахедами» противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БплА работала противовоздушная оборона. Ракета Х-59 применена с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, беспилотник не установленного типа, предположительно, был запущен с северной границы», - говорится в сообщении ВС ВСУ.

"… все воздушные цели были уничтожены: 13 БПЛА “Shahed-136/131”, 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 1 ударный БПЛА (тип не установлен)", - отмечается в сообщении.

Девять дронов-камикадзе было сбито в Одесской области, еще один в Винницкой области, уточняет южное командование ВСУ. Ночная атака снова была направлена на припортовую инфраструктуру, дроны были запущены из акватории Черного моря. Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания.

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