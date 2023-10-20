Британская разведка: России придётся переносить свои военные базы в тыл из-за ATACMS

Удары ВСУ в ночь с 16 на 17 октября американскими тактическими ракетами ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска вынудят российскую армию перенести свои оперативные базы и узлы управления подальше от линии фронта, считает британская военная разведка.

«Хотя масштабы ущерба пока не подтверждены, вполне вероятно, что девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены», — говорится в её сводке. Учитывая нагрузку на российское военное производство, такие потери будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По данным британских аналитиков, Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные/оборонительные возможности.

Из-за крайне слабой поддержки со стороны реактивной авиации обороняющиеся российские подразделения сейчас всё больше полагаются на вертолёты, пишет BBC.

Удары по авиабазам могут создать дополнительное давление на российских пилотов и авиамехаников, которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденно затянувшейся военной кампании, считают эксперты.

«Существует реальная вероятность того, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки», — говорится в сводке.