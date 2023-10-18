FT: Поддержка Израиля Западом подрывает благосклонность развивающихся стран к Украине

Поддержка Западом действий Израиля в отношении сектора Газы подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с ведущими развивающимися странами по осуждению войны России против Украины.

Об этом говорится в материале Financial Times, которое ссылается на западных неназванных чиновников и дипломатов.

Газета отмечает, что реакция на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы выставить РФ изгоем за нарушение международного права, а также спровоцировала обвинения в лицемерии в адрес США и ЕС.

В первые дни после нападения ХАМАС некоторые западные дипломаты были обеспокоены тем, что США дают карт-бланш Израилю на полномасштабную атаку на Газу.

Это подорвало усилия, которые после вторжения России в Украину в 2022 году были направлены на достижение консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга – такими как Индия, Бразилия и Южная Африка – о необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах, заявили более десятка западных чиновников.

"Мы, безусловно, проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга, была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать", – отметил один из дипломатов из страны G7.

Некоторые американские дипломаты непублично выражают обеспокоенность тем, что администрация президента США Джо Байдена не признала, что ее широкая поддержка Израиля может оттолкнуть значительную часть Глобального Юга.

"То, что мы сказали об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы теряем все доверие", – добавил дипломат.

Всего за четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и западных союзников приняли участие в саммите G20 в Нью-Дели и обратились к развивающимся странам с призывом осудить нападения России на украинское гражданское население с целью обеспечения уважения к Уставу ООН и международному праву.

Теперь западные чиновники говорят, что они слышат тот же аргумент в ответ на требования осудить атаку Израиля на Газу и его решение ограничить поставки туда воды, электроэнергии и газа.

В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую насилие против гражданского населения в конфликте, не упоминая конкретно о ХАМАС. В понедельник Совет отклонил ее резолюцию.

"Давайте будем откровенными. Это подарок для России. Я думаю, что это вредит тому, что происходит... потому что Россия использует кризис и говорит: "Послушайте, мировой порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает для вас", обращаясь к миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", – сказал чиновник ЕС.

Предложенная Россией резолюция Совбеза ООН получила поддержку только четырех стран – Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мозамбика и Габона. Но многие западные дипломаты опасаются, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. США, Великобритания или Франция могут наложить на нее вето, что принесет Москве пропагандистскую победу.

"Мы должны предотвратить то, чтобы Россия... при поддержке китайцев... взяла на себя инициативу использовать это против нас. Существует риск, что на следующем голосовании в Генеральной ассамблее по поддержке Украины мы увидим резкий рост количества воздержавшихся", – сказал один из западных дипломатов.

Один из западных министров иностранных дел отметил, что Россия заинтересована в продолжении израильско-палестинского конфликта из-за его отвлекающей роли и "использования для изменения глобального нарратива".

"Европа должна держаться одной линии. Сначала у нас был определенный хаос, но я думаю, что сейчас мы лучше координируем наши действия с точки зрения защиты фундаментальных прав и убедились, что видим обе стороны", – добавил министр.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предоставление гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы не влияет на позицию ЕС по осуждению действий террористической группировки ХАМАС, которая напала на Израиль 7 октября.

Напомним, ЕС в понедельник объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.