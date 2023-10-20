Еврокомиссия расследует поставки газа из Турции в Болгарию

Еврокомиссия подтвердила расследование сделки, которая позволяет болгарскому газовому оператору Bulgargaz получить доступ к поставкам газа из Турции, что может нарушать правила конкуренции ЕС.

Беспокойство Еврокомиссии вызывает то, что Bulgargaz может быть единственной компанией из ЕС, которая имеет доступ к природному газу через турецкую инфраструктуру и может потенциально выступать в роли посредника для газа, добываемого в Турции и поставляемого в Евросоюз.

После того, как в январе было впервые объявлено об этом соглашении, Европейская федерация энерготрейдеров выразила опасения относительно возможных нарушений конкуренции.

Соглашение предоставляет болгарской компании доступ к LNG-терминалам Турции, а турецкому оператору – к болгарской газовой сети и, таким образом, к европейской газовой сети.

"Еврокомиссия тщательно следит за этим вопросом, и мы находимся в сотрудничестве с соответствующими правительственными органами и компаниями. Наша роль – обеспечить соответствие правилам конкуренции и энергорынка ЕС", –заявила на брифинге в Брюсселе в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам конкуренции Леа Цубер.

Она отметила, что Еврокомиссия действительно направила Bulgargaz запрос о ее соглашении с турецким оператором BOTAŞ по поставкам газа.

В случае нарушения антимонопольного законодательства, отметила Цубер, Еврокомиссия немедленно примет меры.