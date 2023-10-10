Лукашенко обвинил Запад в попытке раскола власти в Беларуси

Лукашенко, ссылаясь на отчеты белорусской разведки, утверждает, что Запад пытается «кнутом и пряником» «оторвать» от него чиновничество.

"Цитаты должностных лиц оттуда: "Спокойно не будет". Они живут уже и видят, еще не вылезли из Украины, что надо разрубить единство Беларуси и России. При том все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от президента - старые методы. Все эти заявления сентябрем-октябрем датированы", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с очередным российским губернатором.