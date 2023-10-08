Последнее обновление: 08.10.2023 17:40

Лукашенко: Значит, Маск нам не нужен…

В пятницу Лукашенко, посетившему один из учебных объектов Минобороны в Брестской области представили якобы белорусский «аналог» американской системы доступа в Интернет с использованием спутниковой связи Starlink.

- То, что Маск сделал за миллиард долларов, ты сам сделал бесплатно? – спрашивает Лукашенко у человека в военной форме, заранее заучившего описание выставленного для демонстрации странного девайса с антеннами.

- Ну, не бесплатно, но за очень маленькую сумму, - ответил военный.

- Не за миллиард? – задал Лукашенко риторический вопрос.

- Никак нет, - прозвучал ответ.

- Значит, Маск нам не нужен? - резюмировал Лукашенко.

- Нам не нужен. Имеющимися ресурсами способны…, - начал было военный.

- Но эта система работает по принципу Starlinkа ? – перебил его Лукашенко.

- Так точно, - отрапортовал человек в погонах.

- Значит, возможности по предоставлению услуг связи, здесь помимо всего предоставляется удаленный доступ к сети Интернет. Чтоб было простыми словами: где-то в Минске точка доступа в Интернет; она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда; и три, через роутер Wi-Fi раздает этот интернет», - озвучил военный заранее выученный текст.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование