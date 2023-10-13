Последнее обновление: 13.10.2023 13:27

Франция подписала 27-летнее соглашение с Катаром на поставку газа

Катар заключил 27-летнее соглашение о поставках газа с энергетической компанией Франции TotalEnergies, сообщила государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy.

В рамках соглашения Катар будет поставлять во Францию 4,8 млрд куб м газа в год после заключения двух соглашений с компанией TotalEnergies в прошлом году относительно доли в крупном проекте по расширению газового месторождения North Field в стране Персидского залива.

Ожидается, что поставки газа на юг Франции начнутся в 2026 году.

"Эти два новых соглашения, которые мы подписали с TotalEnergies, демонстрируют нашу неизменную приверженность европейским рынкам в целом и французскому в частности, что способствует энергетической безопасности Франции", – заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году европейские страны пытаются заменить утраченные поставки природного газа после выхода России с рынка.

В рамках расширения North Field – крупнейшего в мире месторождения природного газа, которое простирается от Персидского залива до территории Ирана, – Катар намерен увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 60% или более до 126 млн тонн в год к 2027 году.

По словам главы TotalEnergies Патрика Пуянне, расширение месторождения обеспечит энергетическую безопасность. По оценкам Qatar Energy, North Field содержит около 10 процентов известных мировых запасов природного газа.



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