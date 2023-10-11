Последнее обновление: 11.10.2023 19:10

Верховный суд Беларуси вернется к «делу Бабарико»

Верховный суд Беларуси 19 октября вновь рассмотрит «дело Белгазпромбанка» в отношении Виктора Бабарико и семи человек.

Как сообщают белорусские медиа, дело будет рассматриваться в рамках статьи 402 УПК РБ. Это означает, что речь идет о применении отсрочки наказания, условно-досрочного освобождения (УДО), замене неотбытой части наказания более мягким приговором, переводе из одной ИК в другую, а также замене наказания более строгим в случае злостного уклонения от его отбывания.

Отмечается, что поскольку Виктор Бабарико не признал свою вину, то речь может идти об УДО для других осужденных, отбывших 2/3 срока.

Дело вновь будет рассматривать судья Илья Любовицкий, который вынес приговор Бабарико в 2021 году.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование