Верховный суд Беларуси вернется к «делу Бабарико»

Верховный суд Беларуси 19 октября вновь рассмотрит «дело Белгазпромбанка» в отношении Виктора Бабарико и семи человек.

Как сообщают белорусские медиа, дело будет рассматриваться в рамках статьи 402 УПК РБ. Это означает, что речь идет о применении отсрочки наказания, условно-досрочного освобождения (УДО), замене неотбытой части наказания более мягким приговором, переводе из одной ИК в другую, а также замене наказания более строгим в случае злостного уклонения от его отбывания.

Отмечается, что поскольку Виктор Бабарико не признал свою вину, то речь может идти об УДО для других осужденных, отбывших 2/3 срока.

Дело вновь будет рассматривать судья Илья Любовицкий, который вынес приговор Бабарико в 2021 году.