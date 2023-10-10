Россия могла повредить газопровод между Финляндией и Эстонией

В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на собственные источники.

Спецслужбы Финляндии считают, что инцидент на газопроводе Balticconnector представляет угрозу национальной безопасности страны. Расследованием занимаются финские Силы обороны.

На причастность РФ указывает нахождение российских судов вблизи финского побережья, а также обнаруженные повреждения телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Ожидается, что вечером во вторник правительство Финляндии проведет срочный брифинг по инциденту с участием премьера Петтери Орпо и министра обороны Антти Хяккянен.

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа в воскресенье.