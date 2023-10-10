Годовая инфляция в Беларуси в сентябре 2023 года замедлилась до 2,0%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в сентябре 2023 года выросли на 0,7% по сравнению с августом, с начала года рост составил 3,6%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 2,0% с 2,3% в августе.

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,7% к августу, с начала года рост цен составил 2,9%. Рост цен на еду в годовом выражении (к сентябрю 2022 года) составил 2,4%.

В частности, в сентябре цены на овощи выросли на 17,5% по сравнению с августом, на фрукты - на 3,4%, яйца куриные – 0,9%. Вместе с тем, макаронные изделия подешевели на 1,1%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% к августу, с начала года - на 2,0%, а в годовом выражении зафиксирована дефляция на уровне 2,3%.

В сентябре цены на обувь по сравнению с августом выросли на 2,2%, телевизоры – на 1,9%, лекарственные препараты – 1,3%. Цены на синтетические моющие средства снизились на 2,2%.

Тарифы на услуги выросли на 0,6% к августу, на 7,1% с начала года и 7,6% в годовом выражении.

В сентябре услуги образования по сравнению с августом подорожали на 4,9%, туристические услуги – на 2,8%, услуги дошкольных учреждений – на 1,7%. Услуги воздушного транспорта подешевели на 1,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 102,9%.