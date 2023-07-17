Последнее обновление: 17.07.2023 10:55

ЕАБР ждет ускорения инфляции в Беларуси в IV квартале

Эксперты ЕАБР прогнозируют ускорение инфляции в Беларуси в IV квартале 2023 года до 7,8% по итогам года.

«Ускорение роста потребительских цен прогнозируется в IV квартале. Основными факторами станут возможное смягчение административного контроля за ценами, эффекты от ослабления национальной валюты и рост внутреннего спроса на фоне повышения реальных доходов и расширения кредитования. Наш базовый прогноз по инфляции — 7,8% г/г на конец 2023 года, говорится в еженедельном комментарии банка.

Годовая инфляция в Беларуси в июне замедлилась до 2,9% после 3,7% в мае.

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