Годовая инфляция в Беларуси в октябре 2023 года ускорилась до 3,7%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в октябре 2023 года выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем, с начала года рост составил 4,3%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в октябре ускорилась до 3,7% с 2,0% в сентябре.

Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 1,2% к сентябрю, с начала года рост цен составил 4,1%. Рост цен на еду в годовом выражении (к октябрю 2022 года) составил 4,3%.

В частности, в октябре цены на овощи выросли на 25,1% по сравнению с сентябрем, масло растительное - на 4,2%, яйца куриные – 1,1%. Вместе с тем, макаронные изделия подешевели на 1,3%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% к сентябрю, с начала года - на 2,4%, а в годовом выражении зафиксирована дефляция на уровне 0,3%.

В октябре цены на лекарственные препараты выросли на 2,0%, синтетические моющие средства - на 1,2%, холодильники – 1,1%. Цены на обувь снизились на 1,3%.

Тарифы на услуги снизились на 0,1% к сентябрю, выросли на 7,0% с начала года и 7,9% в годовом выражении.

В октябре услуги культуры по сравнению с сентябрем подорожали на 1,2%. Санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 0,9%, услуги ж/д транспорта - на 2,4%, услуги воздушного транспорта - на 4,0%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 103,2%.