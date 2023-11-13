Цены на промпродукцию в Беларуси в октябре выросли на 4,0% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в октябре 2023 года выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем 2023 года.

С начала года рост цен составил 4,0%. В годовом выражении цены на промышленную продукцию в октябре выросли на 4,2% (к октябрю 2022 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 0,3% к сентябрю и на 5,0% с начала года, на промежуточные товары – соответственно на 0,6% и 5,3%, на потребительские товары - на 0,3% и 1,4%.

Цены на сельхозпродукцию в октябре выросли на 1,1% к сентябрю, с начала года снижение составляет 7,7%, в годовом выражении спад цен составил 6,8%. В растениеводстве цены выросли на 2,1% к сентябрю, но снизились на 1,7% с начала года, в животноводстве цены выросли на 0,8% к сентябрю, но упали на 9,2% с начала года.

Цены в строительстве в октябре 2023 года снизились на 0,8% к сентябрю, с начала года рост составил 10,6%, в годовом выражении рост цен составил 11,5%. В том числе цены на строительно-монтажные работы снизились на 0,6% к сентябрю, но выросли на9,0% с начала года, на машины и оборудование рост цен составил 0,4% к сентябрю и на 9,3% с начала года; цены на прочие работы и затраты снизились на 4,3% к сентябрю и выросли на 15,3% с начала года.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2023 года выросли на 0,3 к сентябрю и на 13,9% с начала года, в годовом выражении рост тарифов составил 16,8%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2023 года выросли на 0,0% к сентябрю, с начала года - на 0,6%, в годовом выражении – на 0,6%.