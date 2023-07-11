Годовая инфляция в Беларуси в июне 2023 года замедлилась до 2,9%

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в июне 2023 года снизились на 0,3% по сравнению с маем, с начала года рост составил 3,0%, сообщает Белстат.

Годовая инфляция в июне замедлилась до 2,9% с 3,7% в мае.

Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,2% к маю, с начала года рост цен составляет 3,1%. Рост цен на еду в годовом выражении (к июню 2022 года) составил 3,6%.

В частности, в июне цены на овощи выросли на 1,1% по сравнению с маем, на молоко и молочные продукты - на 0,8%, мясо и мясо продукты – на 0,3%. Вместе с тем, фрукты подешевели на 4,7%.

Цены на непродовольственные товары не изменились к маю, с начала года подорожали на 0,9%, а в годовом выражении снизились на 1,0%.

В июне цены на лекарства выросли на 1,1% по сравнению с маем. Цены на синтетические моющие средства снизились на 0,5%, парфюмерно-косметические товары –на 0,7%, телевизоры – на 3,6%.

Тарифы на услуги выросли на 0,9% к маю, на 5,5% с начала года и 6,9% в годовом выражении.

В июне услуги дошкольных учреждений подорожали на 9,3% по сравнению с маем, санаторно-оздоровительные услуги – на 7,8%, услуги воздушного транспорта – на 6,8%, на туристические услуги – на 5,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2023 г. по сравнению с маем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 102%.