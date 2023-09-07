ЕС обсудит план налогообложения прибыли с замороженных российских активов

Чиновники ЕС на этой неделе начнут со странами-членами блока обсуждение плана по введению налога на прибыль от замороженных активов России на $215 млрд. для помощи в восстановлении Украины.

Еврокомиссия предложит план, как сделать это законно, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа об этом процессе.

Еврокомиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми странами-членами на следующей неделе, рассказал источник на условиях анонимности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор этот график сместился.

Рабочая группа Еврокомиссии выступает за то, чтобы реализовать три основных предложения, изложенные в документе, поэтапно.

Эти шаги предусматривают: уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг о разделении остатков средств на российских счетах, перечисление доходов в бюджет ЕС.

Ожидается, что активы российского Центробанка, замороженные в ЕС, могут принести около 3 миллиардов евро сверхприбыли.

Перспектива налогообложения и конфискации прибыли вызывает как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько стран выразили обеспокоенность, что использование поступлений от активов может побудить владельцев официальных резервов "отвернуться" от евро.