Великобритания включила в санкционные списки ЦИК и главу МЧС России

Великобритания включила в санкционные списки Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ, главу МЧС Александра Куренкова и еще девять человек. Об этом сообщил британский Минфин.

Согласно документу, Лондон ввел санкции в отношении секретаря ЦИК Натальи Будариной.

Под санкции, в частности, также подпали так называемые председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, вице-премьер ДНР Владимир Ежиков, замглавы Запорожской области Виктор Емельяненко, министр юстиции Республики Крым Олег Шаповалов и другие.

США ввели санкции против ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой еще в декабре 2022 года.