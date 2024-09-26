Последнее обновление: 26.09.2024 18:15

Британия ввела санкции в отношении судов и компаний в рамках мер против проектов РФ в сфере СПГ

Великобритания внесла в санкционные списки пять судов и две компании-оператора, вовлеченных в российские проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Великобритания ввела санкции против пяти судов и двух юридических лиц, имеющих отношение к работе в сфере сжиженного природного газа в РФ", - говорится в заявлении.

Под санкции попали компании Ocean Speedstar Solutions OPC и White Fox Shipmanagement.

Таким образом, Великобритания в общей сложности в рамках санкций в отношении российского СПГ ввела ограничительные меры против уже 15 судов и юридических лиц, говорится в сообщении.

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