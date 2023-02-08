Великобритания ввела новые санкции против России

В среду, 8 февраля, Великобритания расширила санкции против 15 российских лиц и компаний.

Как сообщает МИД страны, санкции нацелены на организации, помогающие России вести войну против Украины.

В список попали пять компаний, занимающихся поставками военной техники и беспилотников, включая "РТ-комплект" и "Оборонлогистику", "Универсалмаш" и "Липецк", "Топаз" (компания-разработчик программного обеспечения, занимающаяся военной авиацией), а также восемь россиян. Некоторых из них британский МИД связывает с Путиным.

Это в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец прокремлевского медиа "Регнум" Сергей Руднов, акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих. Последнюю СМИ называли матерью третьей дочери российского президента.

Новые санкции ввели в день визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.