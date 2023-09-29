Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

SpaceX получила от Космических сил США первый контракт на спутниковый интернет Starshield

SpaceX Илона Маска получила свой первый контракт от Космических сил США на предоставление специализированной спутниковой связи для военных в рамках новой программы Starshield. Об этом пишет Bloomberg.

Программа предусматривает использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услуга Starshield будет предоставляться с помощью имеющихся спутников связи Starlink от SpaceX, что расширяет ее роль в качестве оборонного подрядчика.

Bloomberg отмечает растущий портфель заказов Пентагона, которые выполняет SpaceX.

Так, компания соревнуется с United Launch Alliance за запуск полезной нагрузки для нацбезопасности, а также получила в июне этого года контракт на предоставление спутниковой связи Starlink украинским военным.

Однолетний контракт SpaceX на разработку Starshield заключили 1 сентября, сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек. По ее словам, контракт с максимальной стоимостью 70 миллионов долларов "предусматривает обслуживание Starshield".

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