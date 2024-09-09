SpaceX запустит первые космические корабли на Марс через два года

SpaceX запустит свои первые космические корабли без экипажа на Марс через два года, когда откроется следующее окно перелета между Землей и Марсом. Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что тестовые полеты пройдут без экипажа через два года и в случае успеха, уже через 4 года такие полеты станут возможны с экипажем.

"Оттуда частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет", -заявил Илон Маск.

Он рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну в конце этого десятилетия, а в перспективе - долететь до Марса.