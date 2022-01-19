Последнее обновление: 19.01.2022 08:55

SpaceX вывела на орбиту еще 49 спутников Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 49 спутников системы Starlink.

Запуск ракеты произошел 18 января в 21:02 по времени Восточного побережья США. «Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде», сообщает РБК.

В компании отметили, что миссия стала уже десятой для этой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Прежде она уже семь раз выводила на орбиту спутники Starlink, а также GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2.

После запуска SpaceX сообщила, что спутники развернуты, а первая ступень ракеты успешно приземлилась в 10-й раз.

Запуск ракеты-носителя планировали провести утром 17 января, однако его два раза откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

Всего SpaceX запустила 2042 спутника, однако не все они функционируют или находятся на необходимой орбите. По подсчетам аналитика космических полетов Джонатана Макдауэлла, сейчас на орбите находятся 1879 спутников Starlink, из них на заданной орбите — лишь 1495, передает портал SpaceNews. В середине января глава SpaceX Илон Маск говорил, что активны 1469 запущенных спутников Starlink, 272 спутника двигаются на заданные орбиты.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование