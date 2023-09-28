Путин подписал поправки в соглашение о кредите на Белорусскую АЭС

Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (АЭС).

Протокол к межправительственному соглашению с Беларусью от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 2 марта и в Минске 3 марта. Он предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности исключительно в российских рублях.

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году - около $100 млн., сообщают российсские СМИ.