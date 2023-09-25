Последнее обновление: 25.09.2023 12:25

Молдова предложила «Газпрому» списать все долги за газ

Молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза», сообщает «Коммерсантъ».

Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Российская монополия требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, из которых страна официально признает только $8,6 млн.

Проведенная недавно международная аудиторская проверка «Молдовагаза» не обнаружила у молдавской компании какой-либо задолженности перед «Газпромом».



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