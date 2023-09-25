США предоставят Украине $522 млн на укрепление энергосистемы

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности путем восстановления критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике, говорится в сообщении посольства США в Украине.

Среди направлений:

- восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;

- усиление устойчивости электроэнергетической системы за счет увеличения ее достаточности и гибкости, в частности устойчивости к перебоям в поставках электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотведение, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;

- установление распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);

- более широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

- усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;

- подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством ЕС и обязательств Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества;

- сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;

- защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, включая, но не ограничиваясь такими сферами, как физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев из-за потенциальных перебоев в энергоснабжении.