Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине

Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.

Об этом говорится в принятой в среду резолюции об отношениях ЕС с Беларусью.

В утвержденном документе Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям России, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины".

Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный Украине.