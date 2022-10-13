Тихановская призвала Европарламент признать Объединенный переходный кабинет

Светлана Тихановская в Комитете по внешним делам Европарламента призвала признать Объединенный переходный кабинет представителем беларусского народа.

«Лукашенко может действовать как кремлевская марионетка. Но он не представляет народ Беларуси. Беларусь это не Россия. Я призываю вас сегодня отвергнуть мертвый и мошеннический режим Лукашенко и работать с нами, чтобы построить свободную и демократическую Беларусь, признать Объединенный переходный кабинет в качестве настоящего представителя народа», - сказала Тихановская, которую цитирует Reform.by.

«Мы уже установили подобное сотрудничество с Советом Европы. Впервые в истории Совет Европы не будет взаимодействовать с официальным правительством, а с нашим демократическим движением. Мы призываем Европарламент сделать то же самое», — сказала Тихановская.

По ее словам, евродепутаты могут помочь белорусским демократическим силам продемонстрировать, что Беларусь ждут в Европе, разработать новую демократическую Конституцию и реформы. Тихановская отметила, что свободная демократическая Беларусь будет лучшей санкцией против Путина, а лучшей помощью Украине — 1000-километровая граница с Беларусью, которая не является колонией Кремля.

В своем выступлении Тихановская также осудила режим за поддержку российской агрессии против Украины, развертывание региональной группировки войск. Также она акцентировала внимание на продолжающихся в Беларуси репрессиях и политзаключенных.