Тихановская в Европарламенте призвала поддержать европейскую перспективу Беларуси

Светлана Тихановская призвала Европарламент поддержать европейскую перспективу Беларуси и вывести отношения с демократической Беларусью на новый уровень.

"Месяц назад белорусские демократические силы приняли совместную декларацию, определяющую нашу стратегическую цель – вступление Беларуси в ЕС. Да, на это понадобится время. Да, это будет нелегко. Но для нас нет пути назад! Европейский Союз – это наша окончательная цель", – заявила Тихановская в своем выступлении перед евродепутатами в среду.

Она подчеркнула, что без Беларуси и Украины проект Европы не будет завершен, а Европейский Союз – от Лиссабона до Минска – станет ужасом для Путина.

"Вступление Беларуси и Украины в ЕС приведет к окончательному краху Империи Зла. Навсегда", – сказала Тихановская и призвала Европарламент поддержать европейскую перспективу Беларуси.

"Белорусы хотят услышать от вас, что Беларусь ждут в ЕС. Белорусы хотят услышать, что нашу страну не отдадут Путину как утешительный приз", – сказала она.

Тихановская также предложила вывести отношения между демократическими силами Беларуси и Европарламентом на новый уровень и институционализировать сотрудничество к предстоящим выборам в ЕП.