Украина начинает строить инфраструктуру для первой плавучей электростанции

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на этой неделе начнет строить инфраструктуру для подключения первой плавучей электростанции мощностью 250 МВт. Об этом рассказал и.о. председателя правления компании Алексей Брехт на выездном заседании энергетического комитета Верховной Рады.

"Наверное, вы слышали о таком проекте, как строительство плавучих электрических станций. На прошлой неделе было принято распоряжение Кабинета министров, и наша компания как один из участников этого процесса уже на этой неделе начинает строительство соответствующей инфраструктуры. Это даст объединенной энергосистеме Украины еще дополнительно 250 МВт мощности", - сказал Брехт, которого цитируют украинские медиа.

В июне 2024 года глава Одесской военной администрации Олег Кипер рассказал о планах установить три плавучие станции мощностью по 250 МВт в портах Южный, Одесса и Измаил.

Поставщиком этой услуги должна стать турецкая компания Karpowership.

Кабинет министров Украины 13 сентября принял постановление №1069, регулирующее закупку услуг по аренде газопоршневых электростанций на специальных судах и присоединение их к материковой инфраструктуре.