Германия отправила Украине новую партию военной помощи с 20 Marder

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder модификации 1A3. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства Германии о военной помощи, предоставленной Украине.

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

3000 снарядов калибра 155 мм;

два танка для разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;

1 система наблюдения спутниковой связи;

2 мобильные антенно-мачтовые системы;

10 систем обнаружения дронов;

седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

5 грузоподъемных машин 8x8;

9 единиц автомобильной техники;

3 кареты скорой помощи;

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.