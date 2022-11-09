Немецкие БМП и ракеты для Iris-T SLM уже в Украине

Очередная партия военной техники и амуниции из Германии доставлена ​​в Украину. Это следует из обновленного списка военной помощи Украине на сайте федерального правительства.

Среди того, что передано, перечислены 30 колесных бронемашин Dingo, ракеты для системы ПВО Iris-T SLM (в неназванном количестве), еще четыре антидронных датчика (которых ранее уже было передано 14), 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh, погрузчик (в дополнение к двум поставленным ранее), передает Укринформ.

Среди новых обещаний в списке – ракеты для системы Iris-T SLM, 42 машины для разминирования, четыре мобильных и защищенных системы разминирования, три мобильных, защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов.