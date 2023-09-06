Последнее обновление: 06.09.2023 15:38

Германия объявила о доставке новой партии военной помощи Украине

Правительство Германии отчиталось о новой доставленной в Украину партии военной помощи. Информация о пакете помощи обнародована на сайте немецкого правительства.

В новый пакет помощи он Германии вошли, в частности, более 10 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Украина также получила бронированный мотоукладчик Beaver.

Кроме того, Германия передала четыре автомобиля для защиты границы, 20 тысяч защитных очков, 32 грузовика Zetros, четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа.

В новом пакете также указываются более восьми миллионов патронов и почти 27 тысяч боеприпасов калибра 40 мм.

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