Внешняя торговля Беларуси выросла на 13,4% за 6 месяцев 2023 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июль 2023 года вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $53,8332 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 6,4% и составил $26,8664 млрд, импорт вырос на 21,4% и составил $26,9668 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-июль составило $100,3 млн. (в январе-июне – положительное, $167,3 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-июле 2023 года выросла на 15,4% по сравнению с январем-июлем 2022 года и составила $45,727 млрд. Импорт товаров вырос на 21,3% и составил $23,7158 млрд, экспорт вырос на 9,7% и составил $22,0112 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1704,6 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июле 2023 года выросла на 3,2% по сравнению с январем-июлем 2022 года и составила $8,1062 млрд. Экспорт услуг упал на 6,4% и составил $4,8552 млрд., импорт вырос на 21,9% и составил $3,251 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $1604,3 млн.