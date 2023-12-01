В Беларуси сальдо внешней торговли товарами за 10 месяцев 2023 года ушло в минус на $2,25 млрд.

В Беларуси по итогам января-октябре 2023 года зафиксировано отрицательное сальдо внешней торговли товарами в размере $2,2651 млрд., сообщает Белстат.

Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2013 года составил $68,5563 млрд., увеличившись на 11,9% по сравнению с январем-октябрем предыдущего года. Экспорт товаров составил $33,1456 млрд., увеличившись на 7,2% по сравнению с январем-октябрем 2022 года, импорт составил $35,4107 млрд., увеличившись на 16,6%.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ составили $10,5981 млрд., увеличившись на 4,7%. Поставки в страны СНГ составили $22,5475 млрд., увеличившись на 8,5%.

Импорт из стран вне СНГ за отчетный период вырос на 43,2% до $15,8684 млрд. В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $19,5423 млрд., увеличившись на 1,3%.

Положительное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ в январе-октябре 2023 года составило $3,0052 млрд. ($1,5043 млрд. в январе-октябре 2022 года).

В торговле со странами вне СНГ в январе-октябре 2023 года сформировалось отрицательное сальдо в размере $5,2703 млрд. (в январе-октябре 2022 года отрицательное сальдо составляло $955,5 млн.).