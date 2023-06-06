Лукашенко одобрил проект соглашения об услугах и инвестициях в СНГ

Лукашенко указом №169 от 6 июня 2023 года одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ.

«Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности», - говорится в официальном комментарии к указу.

Соглашением также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества.