Внешняя торговля Беларуси выросла на 15,4% за 5 месяцев 2023 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июнь 2023 года вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $46,3047 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 8,6% и составил $23,236 млрд, импорт вырос на 21,9% и составил $23,0687 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-июнь составило $167,3 млн. (в январе-мае - $152,4 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-июне 2023 года выросла на 16,7% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составила $39,3044 млрд. Импорт товаров вырос на 21,3% и составил $20,2689 млрд, экспорт вырос на 12,2% и составил $19,0355 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1233,4 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июне 2023 года выросла на 5,5% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составила $7,003 млрд. Экспорт услуг упал на 5,1% и составил $4,2005 млрд., импорт вырос на 26,8% и составил $2,7998 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $1400,7 млн.