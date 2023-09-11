Последнее обновление: 11.09.2023 17:05

Европа назвала фиктивными "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные бутафорские "выборы", состоявшиеся 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины", – заявило руководство Совета Европы.

Руководители СЕ отметили, что проведенные с грубым нарушением международного права так называемые "выборы" являются еще одной иллюстрацией отрицания Российской Федерацией ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы.

"Решение российских властей организовать их является лишь последним в череде незаконных и вредных решений, принятых ею с момента исключения Российской Федерации из нашей организации в результате ее агрессивной войны против Украины.

Эти фиктивные "выборы" могут только считаться недействительными в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Кариньш, Кокс и Пейчинович-Бурич подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Далее по теме
Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование