Европа назвала фиктивными "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные бутафорские "выборы", состоявшиеся 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины", – заявило руководство Совета Европы.

Руководители СЕ отметили, что проведенные с грубым нарушением международного права так называемые "выборы" являются еще одной иллюстрацией отрицания Российской Федерацией ценностей демократии, прав человека и верховенства права, которые поддерживает Совет Европы.

"Решение российских властей организовать их является лишь последним в череде незаконных и вредных решений, принятых ею с момента исключения Российской Федерации из нашей организации в результате ее агрессивной войны против Украины.

Эти фиктивные "выборы" могут только считаться недействительными в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Кариньш, Кокс и Пейчинович-Бурич подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.