Последнее обновление: 31.08.2023 17:51

КГБ добавил в свой «террористский список» новые фамилии

КГБ обновил список «лиц, причастных к террористической деятельности»: в нем появились имена еще 14 человек.

Среди них – политолог Валерия Костюгова, соосновательница школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa Татьяна Кузина и научный сотрудник института генетики и цитологии НАН Беларуси Александр Кондратюк.

В список также добавлены Иван Пуздров, Светлана Бычковская, Ирена Клевец, Андрей Степаньков, Максим Мнацаканов, Александр Рукойть, Александр Крупица, Александр Жандаров, Кирилл Кузнецов, Сергей Гуня, Павел Петрученя.

Сейчас в «террористы» записаны 1094 человека, из них 344 белоруса.

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