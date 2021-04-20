Инициатор проекта ByChange Евгений Юшкевич вновь арестован и находится в СИЗО КГБ

Инициатор проекта ByChange Евгений Юшкевич арестован и находится в СИЗО КГБ. Об этом в твиттере сообщила его адвокат Мария Колесова-Гудилина.

По ее словам, родственникам Юшкевича показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК («Акт терроризма»).

Евгений Юшкевич перестал выходить на связь вечером 19 апреля. Его девушка, Валерия Эйсмонт, сообщила, что около их дома дежурит милиция.

Юшкевич впервые был задержан 24 ноября. Его обвинили по ст. 342 ч.1 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Через 10 дней его отпустили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Позднее Юшкевич подробно рассказал о задержании и содержании в изоляторе.