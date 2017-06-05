В Беларуси двух фигурантов дела "о беспорядках" выпустили из СИЗО

Еще двое фигурантов дела "о подготовке к участию в массовых беспорядках в Беларуси" вышли на свободу из СИЗО.

Как сообщил правозащитный центр "Весна", оба отпущены под подписку о невыезде.

"Еще двое фигурантов дела "о подготовке массовых беспорядков" на свободе. Член социал-демократической партии Сергей Кунцевич и художник-дизайнер Андрей Белявский освобождены из следственных изоляторов под подписку о невыезде", - говорится в сообщении на сайте центра.

Оба были отпущены из СИЗО 2 июня.

Таким образом, отмечается в сообщении, "под стражей остаются 14 человек, которые проходят по двум уголовных делам, возбужденных по ч.3 статьи 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) и по статье 287 (создание незаконного вооруженного формирования)". При этом подчеркивается, что Кунцевич не проходил по делу о незаконном вооруженном формировании.

КГБ возбудил уголовное дело по факту "обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках", были задержаны 26 человек. Во время обысков было изъято оружие, которое, по утверждению спецслужб, планировалось "использовать во время уличных акций 25 марта". Большинству из задержанных предъявили обвинение по статье "Создание незаконного вооруженного формирования". СМИ сообщали как о новых задержаниях по этому делу, так и об отпущенных из СИЗО фигурантах. КГБ не комментирует ход расследования дела.