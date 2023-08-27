Последнее обновление: 27.08.2023 19:10

Украина провела атаку дронами на аэродром Курска

В ночь на 27 августа курский аэродром был атакован военной контрразведкой из 13-го Главного управления Службы безопасности Украины, сообщает BBC со ссылкой на источник в СБУ.

По данным источника, дроны-камикадзе нанесли удар по четырем самолетам Су-30 и самолету МИГ-29. Среди других пораженных целей - радары комплекса С-300 и два комплекса «Панцирь».

По предварительным данным ВСУ, три беспилотника были сбиты российской ПВО.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на воскресенье сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске. По его словам, никто не пострадал, в здании выбиты стекла.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование