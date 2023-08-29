Строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе будет ускорено

Во вторник правительство распорядилось ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, выделив на эти цели несколько миллионов евро.

На закрытом заседании во вторник правительство приняло к сведению отчет о ходе строительства постоянной инфраструктуры на границе и разрешило ГАО Valsts nekustamie īpašumi взять на себя финансовые обязательства по строительству патрульной тропы вдоль Даугавы длиной 16,7 км на сумму €5,84 млн, а для ускорения темпов строительства пограничной инфраструктуры — на сумму €3,1 млн, пишет Delfi.

В связи с возросшими геополитическими рисками, включая увеличение числа нелегальных мигрантов, правительство поручило до 31 декабря 2023 года завершить первую очередь строительства заграждения на границе, а также части участков второй очереди, за исключением 29 км участков вдоль рек.

Правительство также поручило найти решения, чтобы обеспечить скорейшее завершение строительства заграждения в рамках второй очереди вдоль рек не позднее 31 июля 2024 года.

Министерству экономики поручено обеспечить, чтобы подрядчик строительства ООО Citrus Solutions привлекал для ускорения строительства пограничной инфраструктуры местные предприятия.