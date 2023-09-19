Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Литва хочет установить физический барьер на болотистом участке границы с Беларусью

Литва хочет установить физический барьер на болотистом участке границы с Беларусью. МВД страны поручило Службе охраны госграницы оценить такую возможность.

Как сообщила журналистам глава МВД Агне Билотайте, это может быть "либо витая колючая проволока, либо другая физическая инфраструктура".

Литва соорудила забор и растянула колючую проволоку на 550 км границы с Беларусью (общая протяженность — 679 км). Более 100 км границы проходит по рекам, озерам и болотам, где контроль обеспечивается "с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств".

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