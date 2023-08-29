В Бресте пенсионера осудили за оскорбление официальных лиц

Суд Московского района Бреста приговорил 67-летнего местного жителя Алексея Афанасьева к трем годам лишения свободы, сообщают правозащитники.

Пенсионера судили по ч. 1 и ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление Лукашенко), а также по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

Согласно материалам обвинения, 5 августа 2021 года в Facebook появилась публикация о милиционере из Ивацевичей Руслане Куцко, под которой с аккаунта под именем «Алексей Афанасьев» был написан негативный комментарий.

Мужчину также обвинили в том, что в 2020 году он сохранил в Facebook видео с участием Максима Каца, в котором есть выражение «упырь цепляется за власть». Это посчитали публичным оскорблением Лукашенко.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 30 базовых величин (1110 рублей).