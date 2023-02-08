Журналиста Анджея Пачобута приговорили к 8 годам лишения свободы

Гродненский областной суд 8 февраля 2023 года приговорил политзаключенного Анджея Почобута, журналиста и активиста неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ), к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима.

Процесс вел судья Дмитрий Бубенчик.

Почобута судили по двум статьям УК: ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь); ст. 130 (разжигание вражды или розни).

Суд над Почобутом начался 16 января, в этот же день Бубенчик принял решение о проведении судебного заседания в закрытом режиме по ходатайству государственного обвинителя.

Пачобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно.

Осенью прошлого года журналист отказался писать прошение о помиловании на имя Лукашенко.